Calciomercato | Lazio, vicinissimo il rinnovo di Palombi fino al 2022

Prima il ritorno alla Lazio dopo l'ottima stagione da protagonista alla Ternana, ora la concreta possibilità di rinnovo in biancoceleste fino al 2022: il futuro di Simone Palombi è sempre più delineato, manca solo la firma da porre sul contratto. L'attaccante, classe 1996, la scorsa stagione ha messo a segno 8 gol in Serie B e uno in Coppa Italia. Ora però, dopo il controriscatto della Lazio, è pronto a confermarsi nella rosa di Inzaghi, con il quale ha già vissuto l'esperienza del ritiro in prima squadra. Sognando un futuro da protagonista in biancoceleste.