Calciomercato | Lazio, ufficiale il rinnovo di Palombi: il comunicato

La Lazio e Simone Palombi hanno deciso di rinnovare il proprio matrimonio fino al 2022. Il calciatore sta attraversando un grande momento di forma, come testimoniato anche dalla tripletta messa segno nella partita di ieri contro il Kufstein, e la Lazio ha deciso di puntare su di lui. Il calciatore - accompagnato dai suoi agenti Andrea Manfredonia e Alessio Ceccarelli - ha firmato in questi minuti il suo nuovo contratto. Le intenzioni della Lazio sono quelle di trattenere il calciatore, puntando su di lui senza mandarlo in prestito ad un'altra squadra. Lazio-Palombi ancora insieme, firmato il rinnovo fino al 2022. Ecco il comunicato: La S.S. Lazio- si legge - comunica che i calciatori Simone Palombi e Marius Adamonis hanno prolungato i propri contratti per i prossimi cinque anni".