Dopo aver chiuso la trattativa per i due giovani, Bruno Jordao e Pedro Neto del Braga (qui la notizia), ed aver quasi concluso per Nani (leggi qui), la Lazio è sempre alla ricerca di un difensore. Bloccata la trattativa con Paletta, con cui il club non ha ancora trovato l'accordo economico. Se il milanista non cambierà idea nella giornata di domani, la Lazio virerà su un altro obiettivo.