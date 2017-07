Calciomercato | Lazio, si continua a lavorare per Pasalic

La Lazio continua a lavorare concretamente per Mario Pasalic. Obiettivo per il centrocampo di Inzaghi per la prossima stagione, già visto in Serie A con la maglia del Milan. Proseguono i contatti e l'ottimismo cresce per avere Pasalic in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Chelsea, che ha accolto un altro 'rinforzo' italiano nello staff di Antonio Conte: si tratta di Paolo Vanoli che proprio oggi ha lasciato ufficialmente la Federazione ed è pronto ad iniziare questa avventura in Premier.