Calciomercato | Lazio, ripresa a Formello: Keita non si presenta, la situazione

La Lazio riprende a correre a Formello, ma senza Keita Balde. Il senegalese non si presenta. Prima l'esclusione dalla Supercoppa, poi il tweet polemico. Nel mezzo, le parole di Calenda: "La società non vuole investire su di lui". E oggi la (sua) decisione definitiva: Keita non prende parte all'allenamento in vista della Spal. Motivi? Vuole evitare di alimentare la tensione venutasi a creare in questi giorni. In attesa della versione ufficiale della Lazio, resta da capire se Keita non sarà presente soltanto oggi. Settimana da monitorare. (stasera c'è anche la cena di squadra per festeggiare la vittoria in Supercoppa). Situazione in via di sviluppo. Keita, intanto, è sempre più lontano dalla Lazio.