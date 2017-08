Calciomercato | Lazio, Pedro Neto o Xadas per il dopo Keita

Keita Baldé lascia la Lazio e vola al Monaco, dopo un'estate caldissima e ricca di voci di mercato. Ora il club biancoceleste pensa al sostituto, guardando al futuro per non farsi scappare i talenti di domani. Sul taccuino di Tare ci sono principalmente due giocatori del Braga: il primo è Pedro Neto, classe 2000 su cui c'è l'interesse anche del Barcellona. Per questo motivo la Lazio vorrebbe prenderlo subito.

Altro profilo interessante è quello di Bruno Xadas, altro portoghese del 1997, mentre più staccato c'è Helder Costa del Wolverhampton: 25 presenze e 7 gol lo scorso anno in Championship, ma resta un'idea più defilata.