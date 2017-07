Calciomercato | Lazio, non solo Arslan: anche Lucas Leiva possibile sostituto di Biglia

In attesa di capire il futuro di Biglia e quando l'argentino potrà andare al Milan, la Lazio comunque continua a lavorare per trovare il suo sostituto. Oltre ad Arslan del Besiktas, un altro nome per il centrocampo biancoceleste della prossima stagione è quello di Lucas Leiva del Liverpool. Il classe '87 ha ancora un altro anno con i Reds ma potrebbe arrivare a titolo definitivo.