Ravel Morrison potrebbe tornare in Inghilterra per giocare con la maglia del Birmingham con cui ha disputato una stagione tra il 2012 e il 2013. Il club inglese ha chiesto il giocatore in prestito ma la Lazio ha rifiutato il primo tentativo ufficiale. Le società ,comunque, stanno continuando a negoziare per tentare di raggiungere un accordo. Addio sullo sfondo alla Lazio per Morrison, il giocatore potrebbe tornare in Inghilterra.