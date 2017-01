Calciomercato - Lazio, nessuna proposta di rinnovo al momento per Keita

Tra serietà e ironia, tra battute e frasi velate, Keita e la Lazio non stanno (per adesso) discutendo di rinnovo. Secondo quanto raccolto da Luca Marchetti di Sky Sport, la società biancoceleste non ha avanzato all'entourage del giocatore alcuna proposta di adeguamento del contratto, e la cifra richiesta per lasciarlo partire continua ad essere molto alta.

"Ci vorrebbe un’offerta di una squadra cinese da 50 milioni di euro" fa sapere tra il serio e il faceto il responsabile della comunicazione della Lazio, lasciando intendere la grande importanza che il classe '95 riveste per Lotito. Nessun colloquio al momento tra le parti, ma il futuro di Keita resta un argomento di primaria importanza per la società biancoceleste dal momento che il contratto del senegalese scadrà nel giugno del 2018.