Calciomercato | Lazio-Keita, diatriba infinita. Parla il fratello: "Mai arrivata un'offerta di rinnovo"

La questione rinnovo tra Keita Balde e la Lazio si colora di un altro capitolo. Dopo le dichiarazioni di Calenda e la risposta di Tare, è arrivata anche la versione del fratello dell’attaccante biancoceleste. Tramite il proprio profilo twitter Tobal Balde Diao ha voluto dire la sua: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal signor Tare noto alcune stonature. Primo: l'incontro non è stato due settimane fa ma l'altro ieri e Tare non era presente. Secondo: non sappiamo a chi Tare abbia recapitato le sue offerte di rinnovo nell'ultimo anno visto che a noi non è arrivato nulla e visto che in data 19 febbraio lui stesso ha dichiarato di non conoscere l'agente di Keita... forse ha sbagliato indirizzo mail a cui inviare i documenti? E nel frattempo hanno trovato l'accordo con un'altra squadra".