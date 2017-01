Calciomercato - Lazio, Crecco richiamato dal prestito all'Avellino

Richiamato alla base, Luca Crecco. Dopo diversi prestiti, di cui l'ultimo all'Avellino, il centrocampista (classe 1995) è stato riportato alla Lazio, che ne detiene il cartellino. E' stata una decisione presa in comune accordo dalla società e da Simone Inzaghi, che ha spinto per il ritorno. Crecco in stagione ha collezionato 12 presenze con la maglia dei campani.