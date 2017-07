Calciomercato | Lazio, Biglia in partenza per il ritiro: resta la distanza tra domanda e offerta del Milan, le ultime

Da un tormentone all'altro; dalla vicenda conclusasi oggi, relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma, alla possibilità di vedere Lucas Biglia in maglia Milan. Dopo aver sostenuto stamani le visite mediche presso la clinica Paideia, il centrocampista argentino della Lazio è in partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore da Roma, con un volo destinazione Venezia previsto alle 17.55. E la trattativa con il club rossonero prosegue ad oltranza: le richieste di Lotito sono scese da 25 a 20 milioni, 17 dei quali in parte fissa più 3 di bonus, con l'offerta presentata da Fassone e Mirabelli salita da 12 a 17 milioni totali grazie al un milione in più aggiunto alla precedente proposta (ora da 15 milioni più due di bonus o da 16 più uno).

La distanza fra le parti, tuttavia, resta, tanto quanto la volontà della Lazio di non privarsi facilmente di un giocatore come il proprio capitano: ferma dunque, al momento, la richiesta della Lazio, su quei 20 milioni (bonus compresi) non ancora totalmente presentati dal Milan. Sempre alla complicata ricerca del suo nuovo regista, con la trattativa Biglia ancora non sbloccatasi definitivamente.