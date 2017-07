In attesa di conoscere il proprio futuro Lucas Biglia è arrivato in serata nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Nessuna dichiarazione per l'argentino che quando è arrivato ha salutato tutti i membri dello staff, con un abbraccio speciale con Peruzzi. Nessun sorriso per un futuro al Milan ancora tutto da definire.

