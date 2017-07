Calciomercato | La Roma fa sul serio per Barreca: offerta al Torino e volontà di trovare un accordo nei prossimi giorni

Berenguer in entrata e... Barreca in uscita. Sì, perché in difesa il Torino ha un giocatore che piace e non poco alla Roma. Un interesse talmente forte che ha portato a una trattativa per il classe '96 granata ed oltre ai continui contatti tra le parti, i giallorossi hanno formulato la prima offerta per il difensore: si tratta di una cifra intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi. Il presidente granata Cairo però ne chiede di più (tra i 18 ed i 20), ma già il fatto che la Roma sia arrivata a 15 milioni per Barreca è sintomo dell'interesse concreto per questo giocatore, individuato come profilo giusto per la difesa della prossima stagione. La Roma fa sul serio e cercherà di trovare un accordo definitivo nei prossimi giorni.