Calciomercato | Keita, la Juventus resta in pressing

L'offerta è stata fatta, recapitata a Lotito. 20 milioni secchi dalla Juve, un messaggio forte e chiaro. Di quelli ufficiali, della serie: "non ci nascondiamo, eccoci". Marotta è uscito allo scoperto, privatamente e pubblicamente, per Keita dopo i corteggiamenti dei mesi scorsi. E dopo aver raggiunto l'intesa col giocatore da tempo, ecco il passaggio che Lotito aspettava. Certo, la richiesta laziale è ancora più alta dell'offerta bianconera. Ma a 11 mesi dalla scadenza, il prezzo di Keita non potrà essere molto più alto. Sia per la Juve che per le altre big interessate (l'Inter lo è). Lotito ne vorrebbe 30, quelli che il suo collega De Laurentiis gli ha proposto a più riprese senza però trovare il giusto feeling con agente e giocatore. Resta quindi una forbice che la Juve spera di colmare la prossima settimana. Sperando che l'Inter non rilanci e che dal Monaco non scatti il colpo di fulmine. Keita ha però da mesi dato la priorità ad Allegri e al suo progetto tecnico, non è un caso che abbia detto no ad altre situazioni estere come il West Ham. I giorni che verranno saranno decisivi per capire se la sua volontà e quella del duo Marotta-Paratici potranno davvero unirsi in matrimonio. O se la Lazio terrà il muro alto , aprendo poi l'asta e coinvolgendo l'interlocutore nerazzurro. Un week end per riflettere, poi partirà la settimana di Keita: la Juve è pronta alla stoccata vincente, Lotito (e Inter) permettendo.