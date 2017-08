Dalla Fiorentina al Milan. Da viola a rossonero. Colori del calciomercato di Nikola Kalinic, che dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di lunedì, con possibile slittamento a martedì. L'ormai ex Fiorentina si trova in Croazia, dopo il permesso richiesto ai viola, ma domenica o lunedì il giocatore sarà a Milano. Pronto a correre e sudare per i colori inseguiti per tutta l'estate: quelli del Milan.