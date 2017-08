Calciomercato | Kalinic, ancora non c'è l'accordo Milan-Fiorentina. Niang interessa allo Spartak Mosca

Kalinic al Milan, un affare che ancora non riesce a sbloccarsi. I rossoneri hanno già l'accordo con il giocatore sulla base di 3/3,5 milioni a stagione più bonus ma bisogna trovare l'intesa con la Fiorentina per poter far arrivare l'attaccante a Milano. L'accordo definitivo tra i club infatti ancora non è stato trovato visto che il club viola si fa forte dell'offerta dell'Everton di 29 milioni (l'intesa inoltre dovrà essere trovata anche per quanto riguarda i termini di pagamento). Il giocatore però ha ribadito ancora che vuole soltanto il Milan; il suo agente è sempre a Milano ma ora non manca altro che l'accordo tra le parti.



Restando in tema attacco, ma fronte uscite: Bacca al Villarreal, mentre Niang interessa allo Spartak Mosca che sta valutando di presentare un'offerta da 18/20 milioni ai rossoneri, anche se prima intende raggiungere un accordo con lo stesso giocatore e poi formulare la propria offerta ufficiale.