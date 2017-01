Calciomercato | Juventus, incontro con entourage Zaza: per ora rimane al West Ham

Senza fretta, ma la Juventus inizia a pensare alla situazione di Simone Zaza. I bianconeri continuano a lavorare e quest'oggi a Milano c’è stato un incontro tra i bianconeri e il suo entourage. Al momento il West Ham non garantisce l’obbligo di riscatto, visto che mancano ancora 5 presenze alla soglia delle 14, utili all'automatico riscatto del club inglese. La Juve per adesso non ha fretta di spostarlo da lì finchè non si prospetteranno situazioni diverse per il giocatore. Per questo il futuro dell'attaccante potrebbe continuare in maglia Hammers.