Calciomercato | Juventus, primo sondaggio per Howedes​

Un primo sondaggio per un giocatore su cui la Juventus lavorerà anche nei prossimi giorni. Si tratta di Benedikt Höwedes, difensore tedesco dello Schalke 04. Può giocare anche come terzino destro e i bianconeri per lui hanno fatto appunto un primo sondaggio, come raccolto dopo le nostre verifiche. Un possibile rinforzo per la difesa, un nome concreto su cui continuare a lavorare. E sarà da vedere se poi la Juve deciderà nel caso di fare un'offerta per comprarlo oppure proporrà un prestito con obbligo: il mercato dei bianconeri non è finito.