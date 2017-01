Calciomercato - Orsolini, Juventus a colloquio con l'Ascoli: la concorrenza è alta

Un talento che fa parlare di sé e sul quale tante squadre hanno messo gli occhi: è Riccardo Orsolini, protagonista in questo inizio di stagione in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Incontri nel corso della giornata tra il club marchigiano e le diverse società interessate all'esterno classe '97: prima il Napoli, poi la Juventus, con Fabio Paratici a colloquio con il ds Cristiano Giaretta. Discussioni portate avanti e volontà da parte dell'Ascoli di tenere il giocatore fino a giugno, mentre la Juventus preferirebbe prendere Orsolini subito e girarlo all'Atalanta per permettere lui di giocare.



E proprio (anche) con l'Atalanta si è ritrovato nella giornata odierna Donato Di Campli, agente del classe '97, che ha già visto le società interessate al suo assistito: si rimane in attesa di capire se Juventus e Atalanta saranno in grado di chiudere l'operazione, anche se attualmente sembra difficile che possano esserci evoluzioni anche a causa di alcuni sondaggi esteri che non si sono ancora concretizzati. Offerte arrivate e incontri tra le società interessate ad Orsolini, l'Ascoli e l'agente del giocatore: il futuro del classe '97 rimane tutto da scrivere.