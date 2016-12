Calciomercato - Juventus, non arriva la risposta di Witsel: il futuro del belga è in Cina

Poche ore all’apertura ufficiale del mercato, e la Juventus sì è già mossa con decisione. I bianconeri hanno incassato il sì di Rincon, mentre invece diventano sempre meno le possibilità che Axel Witsel diventi il secondo acquisto per gennaio. In queste ore, infatti, il centrocampista dello Zenit avrebbe dovuto comunicare la sua volontà alla società piemontese, ma non sono arrivate risposte ufficiali in merito.

Dunque, si fa sempre più concreta l’opzione cinese, per il belga. Favorito a chiudere l’affare è lo Shangai SIPG di Andre Villas Boas, ma resta ancora da considerare nella corsa al giocatore anche il Tianjin Quanjian, allenato da Fabio Cannavaro, che ci proverà fino alla fine. Per un calciomercato sempre più a tinte orientali.