Calciomercato | Juventus, Margiotta rinnova fino al 2020 e torna in prestito al Losanna

Prima il rinnovo con la Juventus, poi il ritorno (ancora) al Losanna. Giornata movimentata per Francesco Margiotta che, in mattinata ha prolungato il proprio contratto fino al 2020 con la società bianconera per poi essere girato nuovamente al Losanna, dove il classe '93 era in prestito anche nella scorsa stagione. Battuta, dunque, la concorrenza della Dinamo Bucarest che avrebbe voluto strappare l'attaccante al club svizzero.