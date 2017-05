Calciomercato | Juventus, incontro tra Paratici e la dirigenza del Pescara. Da Coulibaly a Orsolini e Favilli: il punto

Questa sera la finale di Coppa Italia contro la Lazio, per la Juventus la possibilità di conquistare il primo trofeo della stagione in attesa dello scudetto e della finale di Champions League. Non solo il campo però, testa anche al calciomercato per la società bianconera, che quest'oggi ha ricevuto la visita della dirigenza del Pescara.

Nell'hotel di Roma dove si trova la squadra, il ds della Juventus Fabio Paratici ha infatti ricevuto il presidente biancazzurro Sebastiani, il ds Leone e Simone Pepe. E' Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese classe '99 che ha esordito quest'anno in Serie A con la squadra di Zeman, il profilo di cui si è parlato: giocatore che piace e discussioni portate avanti, ma qualora Coulibaly andasse alla Juventus resterebbe da capire se aggregarlo alla Primavera bianconera o se invece lasciarlo ancora un anno in Serie B al Pescara per giocare.

Non solo Coulibaly però, nel taccuino del Pescara sono finiti Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, protagonisti in questa stagione in Serie B con la maglia dell'Ascoli. La società del presidente Sebastiani vorrebbe i due classe '97 in prestito, ma le operazioni sembrerebbero difficili. Soprattutto quella legata a Favilli - che l'Ascoli riscatterà dal Livorno, club proprietario del cartellino, per poi venderlo alla Juventus -, per il quale si sono già prenotate Atalanta, Hellas Verona e Spal.

Dal futuro di Coulibaly alle idee Orsolini e Favilli, incontro di mercato tra il Pescara e la Juventus.