Calciomercato | Juventus, incontro per Danilo del Real Madrid: le foto

Incontro nel pomeriggio con l'intermediario incaricato di portare avanti l'operazione per tentare di avvicinarsi sempre più all'obiettivo, con un'offerta da 15 milioni di euro più bonus pronta ad essere inoltrata al Real Madrid: la Juventus punta forte su Danilo per rinforzare la sua fascia destra. L'esterno brasiliano classe '91 del club di Florentino Pérez resta infatti la prima opzione per la dirigenza bianconera, intenzionata a regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo importante per la fascia destra per sostituire Dani Alves. L'eventuale acquisto di Danilo, dato lo status di extracomunitario del brasiliano, escluderebbe automaticamente l'arrivo di Douglas Costa, con gli slot a nella rosa bianconera che andrebbero definitivamente ad esaurirsi. Ecco le immagini dell'incontro odierno tra l'intermediario dell'operazione e Fabio Paratici.