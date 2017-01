Calciomercato | Juventus, incontri per Kolasinac e Orsolini

Ore frenetiche e mercato che entra sempre più nel vivo: giornata importante quella odierna per la Juventus, tra incontri e trattative che proseguono. Due i nomi caldi in questo momento in casa bianconera, Sead Kolasinac e Riccardo Orsolini.

Terminato da poco il summit tra la Juventus e l'intermediario del difensore classe '93 dello Schalke 04, uno dei principali profili finiti nel mirino per la difesa di Allegri: l'arrivo del bosniaco potrebbe essere anticipato a gennaio. Dopo quelli già avvenuti negli scorsi giorni, invece, è attualmente in corso un altro incontro con l'Ascoli per l'esterno offensivo classe '97 che tanto bene sta facendo in Serie B.

Trattative che proseguono e Juventus protagonista, quest'oggi incontri per Kolasinac e Orsolini.