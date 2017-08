Calciomercato | Juventus, il giorno di Matuidi: le cifre dell'affare

Ore bianconere, non c’è tempo per ambientarsi: Matuidi s’immerge nel mondo Juve, lo assapora. Atterraggio, sbarco e macchina in direzione J Medical: visite mediche e via, dritti al lavoro. Prima, però, qualche dettaglio: numeri e cifre per cominciare questa nuova storia. In un trasferimento che dovrebbe essere di 20 milioni di euro di parte fissa + 10 massimo di bonus, legati al numero di presenze. E per il raggiungimento di tutti i bonus, o quasi, il francese dovrà giocare almeno l’80% delle presenze nei suoi anni di contratto, diventando quindi praticamente un titolare fisso. Il tutto in un contratto di 3 anni con opzione per il quarto. Lì, nel centrocampo di Allegri.