Calciomercato | Juventus, è fatta per Orsolini: lunedì le firme

Un altro grande talento italiano per la Juventus: dopo Caldara, ecco Riccardo Orsolini. Il centrale dell'Atalanta è stato ufficializzato ieri, per il talentuoso esterno classe '97 dell'Ascoli la trattativa è praticamente in chiusura. Intesa raggiunta poco fa, accordo sulla base di 4,5 milioni più una sinergia che riguarderà altri calciatori come Beltrame e Favilli. Battuta quindi la concorrenza delle altre società interessate: lunedì ci saranno le firme sui contratti mentre mercoledì il calciatore potrebbe già svolgere le visite mediche a Torino. Orsolini, però, resterà all'Ascoli fino a fine stagione. Poi il suo futuro sarà ancora in bianconero, ma quello della Juventus che si è assicurata un altro grande talento del calcio italiano.