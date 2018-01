Calciomercato | Juventus, dopo Di Francesco i bianconeri si muovono per Andrea Cisco del Padova

Un inizio di calciomercato dedicato ai giovani per la Juventus, che dopo aver chiuso per il prestito di Davide Di Francesco, classe 2001 dell’Ascoli, oggi ha incontrato il Padova a Milano per un altro Under 21. I bianconeri si stanno movendo per portare a Torino Andrea Cisco, sul quale si era mosso anche il Sassuolo. Esterno, classe ’98, dieci presenze e tre gol con la squadra di Bisoli quest’anno. Da Padova a Torino, come un altro trasferimento che nel 1993, porto un allora giovanissimo Del Piero a vestire la maglia della Juventus. L’incontro di oggi a Milano tra i due club è stato positivo, il Padova cederebbe il giocatore, tenendolo però in prestito per un altro anno, in caso di promozione in Serie B.