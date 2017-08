C'è l'accordo con il giocatore e la volontà del tedesco di vestire bianconero è forte. “Howedes mi ha detto che vorrebbe lasciare lo Schalke04 per andare alla Juventus” ha ammesso il ds del club tedesco Heidel. E domani ci sarà un nuovo contatto Juventus-Schalke proprio per il difensore classe '88 per cercare l'accordo sulle cifre e la formula del trasferimento di Howedes che dunque può lasciare la Bundesliga per approdare in Serie A, alla corte di Allegri.