Calciomercato | Juventus-Dani Alves, ufficiale la risoluzione del contratto per il brasiliano

Ora è ufficiale: Dani Alves ha risolto il proprio contratto con la Juventus, salutando il club bianconero dopo una sola stagione. Ecco il comunicato con cui la società di corso Galileo Ferraris ha voluto salutare l'ex Barça:

"Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus. L'esterno brasiliano, termina quindi la sua avventura in bianconero dopo una stagione, durante la quale ha conquistato uno scudetto, il sesto consecutivo per la squadra, una Coppa Italia, e ha raggiunto la finale di Champions League. Con la maglia della Juventus Dani Alves ha collezionato 33 presenze, segnando sei reti e confezionato altrettanti assist. 2700 i palloni toccati nei 2500 minuti nei quali è stati in campo e 68 le occasioni da rete create, 107 i cross scodellati e 57 i contrasti vinti. Questi i numeri principali della sua esperienza a Torino".