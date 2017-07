Calciomercato | ​Juventus, da Douglas Costa a Neto: il punto tra entrate e uscite

Giornata ricca di incontri, quella di oggi, per la Juventus. Un vertice con Giovanni Branchini, agente di De Sciglio (obiettivo per i bianconeri come laterale a prescindere dai discorsi per Danilo e Aurier) ed intermediario per Douglas Costa ha riportato l'attenzione sull'esterno del Bayern Monaco. La Juventus infatti non ha abbandonato questa pista - Allegri spinge molto per averlo - e nei prossimi giorni ci sarà un primo contatto diretto col Bayern per capire la valutazione del giocatore, quindi i reali costi dell'operazione.



La Juve però potrà chiudere per uno soltanto tra Douglas Costa, Aurier (ivoriano) e Danilo perché sta per tesserare Bentancur e così al club bianconero resterebbe un solo slot libero per un altro giocatore extracomunitario. Sarà dunque poi da vedere per quale di questi tre obiettivi la Juve intenderà chiudere; i bianconeri comunque continuano a lavorare su più tavoli contemporaneamente prima di prendere una decisione definitiva. Intanto Danilo sabato tornerà a Madrid e spingerà con il Real per far abbassare il costo del suo cartellino; per quanto riguarda Aurier, invece, il giocatore in questo caso non c'è bisogno che forzi perché per il PSG è un partente.

Altro incontro di giornata ha visto protagonista sempre Marotta e Paratici insieme a Neto. Si è discusso del futuro del portiere: la Juventus vorrebbe sempre cederlo al Watford perché il club inglese offre di più rispetto al Valencia (destinazione che invece il giocatore preferisce). Sarà quindi da vedere se Neto sarà accontentato oppure se il Valencia aumenterà la sua offerta nei prossimi giorni in modo da ridurre il gap con la Juventus e chiudere per il portiere bianconero.