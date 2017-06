Calciomercato | Juventus, da Bernardeschi a Matuidi e Danilo: il punto sui bianconeri

Il calciomercato della Juve prosegue su tutti i fronti: tra acquisti (certi ma non ancora ufficiali), cessioni e suggestioni. I bianconeri continuano a lavorare, anche se a fuoco lento, per Danilo per la difesa e per Matuidi per il centrocampo. Douglas Costa, invece, è in stand-by (almeno in questa fase del mercato). Per Bernardeschi, invece, è tutto rimandato a fine Europeo Under21. L'attaccante è concentrato sull'impegno con la nazionale del ct Di Biagio e i bianconeri devono ancora formalizzare l'offerta di 40 milioni più bonus alla Fiorentina, cifra questa che comunque potrebbe accontentare i viola, visto che il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra due anni.

Patrick Schick, invece, dopo la conferma del suo acquisto per 30,5 milioni di euro, la settimana scorsa il ceco ha svolto una parte delle visite mediche presso il J Medical di Torino, completandole poi direttamente in Repubblica Ceca. Un affare praticamente concluso a cui manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.