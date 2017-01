Calciomercato | Juventus, corsa a due tra Genoa e Sao Paulo per Hernanes

Affari da penultimo giorno di mercato. Per Hernanes, in uscita dalla Juve, la corsa sarebbe a due: su di lui c'è sempre il Genoa ma si sarebbe aggiunto anche il Sao Paulo. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti per stabilire il futuro prossimo del giocatore brasiliano conteso quindi tra una nuova avventura in Serie A ed un ritorno in patria. Sono attese novità: è corsa a due per il futuro di Hernanes.