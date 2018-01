Calciomercato | Juventus, muro Liverpool per Emre Can a gennaio. Frenata per Palmieri

La Juventus ed Emre Can, un matrimonio che a gennaio non si celebrerà. Come confermato anche da fonti vicine al Liverpool, i Reds non sono intenzionati a privarsi del centrocampista in questa sessione di calciomercato. Per i bianconeri dunque resta come soluzione a zero per la prossime estate, con contatti che sono già avanzati tra le parti proprio per giugno.



Per quanto riguarda la difesa, invece, frenata per Emerson Palmieri, terzino della Roma, perché al momento il Chelsea non è intenzionato a formulare super-offerte per Alex Sandro, dunque non ci sarebbe bisogno di trovare un suo sostituto ora.