Calciomercato | Juventus, Bernardeschi è bianconero: il comunicato ufficiale

Tra bagni di folla, emozioni e voglia di cominciare la nuova stagione, Federico Bernardeschi è diventato oggi un nuovo giocatore della Juventus. E così, dopo l'arrivo in mattinata a Torino per le visite mediche, l'ormai ex Fiorentina ha colorato ufficialmente la sua vita di bianconero. Due colori che vestirà fino al 2022, in un'operazione chiusasi con le cifre che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. E adesso il comunicato della Juve, firmando il contratto a fianco a Marotta. Con un sorriso smagliante e un infinito desiderio di stupire i propri, nuovi tifosi. Ed ecco l'ufficialità direttamente dai canali bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi. Il corrispettivo è stato fissato in € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022".