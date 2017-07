Juventus-Kean, avanti insieme. Poco fa la dirigenza bianconera ha incontrato Mino ed Enzo Raiola e ha chiuso la trattativa per il rinnovo del gioiellino classe 2000, reduce dall'esordio e dal primo gol in Serie A e che firmerà nelle prossime ore il suo primo contratto da professionista, dalla durata di tre anni, il massimo consentito per un calcioatore ancora minorenne. Non solo Kean, con Raiola la Juventus ha portato avanti anche i discorsi per Matuidi, obiettivo per il centrocampo.