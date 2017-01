Calciomercato - Jovetic lascia la sede dell'Inter. Terminato incontro con la dirigenza, le immagini

E' terminato l'incontro tra Stevan Jovetic, il suo agente e la dirigenza dell'Inter che si è tenuto presso la sede del club nerazzurro. Il montenegrino è sempre più vicino al Siviglia, restavano da risolvere solo gli ultimi dettagli di un affare ormai quasi concluso che lo porterà in Liga. Immortalato all'uscita dalla sede dell'Inter (le immagini andranno in onda su SkySport), il giocatore non ha voluto rilasciare commenti in merito al suo futuro ma l'operazione è vicina alla chiusura e i nerazzurri contano di chiuderla in serata.