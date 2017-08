Calciomercato | Inter, visite mediche per Dalbert: le foto

Il brasiliano Dalbert è arrivato a Milano nella giornata di ieri per chiudere il suo trasferimento all'Inter. L'ormai ex calciatore del Nizza è arrivato da poco a Palazzo Coni, in via Piranesi, per effettuare le visite mediche, ultimo rito prima della firma. Dalbert è al Coni per le visite, il suo passaggio all'Inter è praticamente fatto.

Alle 10.30 terminata la prima parte di visite, il terzino brasiliano si è diretto verso l'Istituto Clinico Humanitas per concludere gli esami di idoneità sportiva.