Calciomercato | Inter, visite mediche in corso per Zaniolo

Inter-Zaniolo, ci siamo quasi. Visite in corso per il talento diciottenne della Virtus Entella che si appresta dunque a diventare nerazzurro. Subito dopo arriverà la firma alla presenza del suo agente Gianluca Coti. Fisico da corazziere, Nicolò Zaniolo ha già esordito tra i professionisti giocando sette partite nella scorsa serie B ed è un punto fermo della Nazionale Under 17: 17 presenze e 5 gol. A breve l'ufficialità.