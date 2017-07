Calciomercato | Inter-Borja Valero, si va avanti: gli aggiornamenti

Una trattativa che va avanti ormai da tempo, la volontà del calciatore di trasferirsi e, oggi, anche le parole di Pantaleo Corvino che rendono ancor più calda la situazione che riguarda Borja Valero. Si va avanti nella trattativa per il suo trasferimento all'Inter (qui i dettagli), ormai vicinissima alla conclusione. Poco fa lo stesso Corvino è uscito da un noto hotel di Milano, seguito pochi istanti dopo dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Presumibilmente, i due, avranno parlato proprio dell'operazione Borja Valero, che l'Inter vorrebbe chiudere prima dell'inizio del ritiro per consegnarlo immediatamente a Luciano Spalletti. Lo spagnolo vuole trasferirsi in nerazzurro, domani presenterà questa sua volontà anche alla società viola. Ci sono da sistemare alcune cose ma ormai siamo nella fase calda della trattativa, le prossime saranno ore decisive per il trasferimento di Borja Valero all'Inter.