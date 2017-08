Calciomercato | Inter, scambio Cancelo-Kondogbia da formalizzare: il punto

Cancelo all'Inter, Kondogbia al Valencia. Tutto fatto, solo una questione di tempi tecnici. Gli accordi sono stati trovati, quello tra i club e poi con i rispettivi giocatori: solo da definire tra i nerazzurri e il centrocampista ex Monaco se prolungare di un anno il contratto prima del prestito. Ora la trattativa va formalizzata e, considerando che la proprietà dell'Inter è cinese, i tempi si allungano, per questo motivo Cancelo è stato convocato dal club spagnolo per il match contro il Las Palmas.