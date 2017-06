Calciomercato | Inter-Sampdoria, non ancora definiti i contorni dell'operazione Skriniar: appuntamento a domani per chiudere

L'Inter e la Sampdoria continuano a lavorare con il fine di definire i contorni dell'operazione Milan Skriniar. E' da poco finito l'ennesimo incontro tra le due società che stanno lavorando intensamente sui dettagli della trattativa. Servirà un altro summit, che avverrà, nella giornata di domani per definire un'operazione piuttosto complessa. Nella trattativa dovrebbe rientrare Gianluca Caprari, arrivato a Milano in queste ore. L'ormai ex calciatore del Pescara attende di sapere notizie circa il suo futuro che dovrebbe essere in blucerchiato. Si raffredda, invece, l'ipotesi di vedere Fabio Eguelfi, terzino sinistro di proprietà dell'Inter, coinvolto nell'operazione. Nella giornata di mercoledì nuovo round, quindi, per sbloccare l'operazione che resta in via di definizione, pur essendo abbastanza complicata. Appuntamento a domani, Inter e Sampdoria continuano a lavorare per sistemare tutti i tasselli della trattativa.