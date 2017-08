Calciomercato | Inter - Sampdoria, altra cena per Schick: si discute di una formula diversa dal titolo definitivo

Altra cena con protagonisti Inter e Sampdoria (leggi Ausilio e Romei). Sul tavolo ancora il calciomercato e in particolare Patrik Schick. L'Inter lo vuole ma in questo nuovo incontro, i nerazzurri starebbero chiedendo al club blucerchiato di poter chiudere questa operazione con una formula diversa dall'acquisto a titolo definitivo. Si tratta dunque su altre basi, ad esempio un prestito molto oneroso con diritto oppure obbligo di riscatto che potrebbe diventare tale dopo un certo numero di presenze del giocatore in nerazzurro. Sarà poi dunque da vedere se la Samp accetterà queste nove condizioni con cui l'Inter vorrebbe chiudere l'affare Schick.