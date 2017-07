Calciomercato | Inter, Sabatini a Milano: incontro con l'agente di Perisic e Jovetic

Il mercato dell’Inter entra nel vivo: tra cessioni imminenti e acquisti in via di definizione. In quest’ottica nella giornata di oggi Walter Sabatini è stato a Milano per un incontro con Fali Ramadani, agente di Perisic e Jovetic. Il primo è da tempo nel mirino del Manchester United, che ha già avanzato un’offerta alla società nerazzurra. Il futuro del montenegrino invece sembra più incerto: per lui interessamento in Italia di Roma e Sampdoria, ma le offerte più concrete sono arrivate dall’estero. Giorni decisivi per la definizione del futuro dei due fantasisti nerazzurri.