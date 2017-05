Calciomercato | Inter, Pinamonti rinnova fino al 2021: è ufficiale

Un diciottesimo compleanno da ricordare per Andrea Pinamonti. L'attaccante classe '99, oggi maggiorenne, ha infatti prolungato fino al 2021 il proprio contratto con l'Inter. Una storia che prosegue dunque quella tra Pinamonti e l'Inter, come ufficializzato dalla stessa società nerazzurra attraverso questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "F.C. Internazionale è felice di comunicare che Andrea Pinamonti sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2021. L'attaccante trentino nato a Cles ha firmato, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, il prolungamento del suo rapporto con i nostri colori. Una storia che inizia nel 2013 con i Giovanissimi e prosegue con la vittoria della Coppa Italia Primavera e l'esordio assoluto dal primo minuto in Europa League, a San Siro, contro lo Sparta Praga. Una storia che continua, a tinte nerazzurre".