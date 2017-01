Calciomercato | Inter, per chiusura Gagliardini serve pazienza

Continua l'attesa per la chiusura dell'affare Gagliardini-Inter. Il giocatore continua ad allenarsi con l'Atalanta in attesa che tutto venga definito. L'affare è ai dettagli, ma le difficoltà nella chiusura della trattativa rimangono legate ad alcune dinamiche obbligate di una trattativa importante per Inter e Atalanta. Gli ostacoli sono legati agli obblighi del Fair play finanziario dell'Inter. L'operazione non potrà essere fatta a titolo definitivo, ma solamente in prestito con riscatto. Le cifre sono note: prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto fissato a 22.5 milioni più bonus, per una cifra totale attorno a quota 27. Cifre e dettagli su cui le due proprietà discuteranno la prossima settimana.

Tra Inter e Atalanta c'è sintonia, ma la situazione ancora non definita chiaramente potrebbe indurre altre squadre a non sentirsi tagliate fuori. Magari proponendo proprio al presidente Percassi le stesse condizioni offerte dall'Inter. La volontà ovviamente per entrambe è quella di chiudere al più presto l'operazione ed eventualmente le mosse di altre società sarebbero soltanto azioni di disturbo tra due società d'accordo quasi su ogni aspetto. La trattativa è complessa, ma filtra ottimismo. Per quanto riguarda il campo rimane da capire come verrà utilizzato il giocatore da Gasperini. Se nelprossimo turno di campionato verrà schierato titolare oppure l’Atalanta lo preserverà da qualsiasi rischio per il mercato. Gagliardini-Inter, parti vicine ma bisogna attendere ancora qualche giorno.