Calciomercato | Inter, ottimismo per Borja Valero

Obiettivo principale per il centrocampo, Borja Valero il nome scelto da Luciano Spalletti per la sua Inter. In casa nerazzurra c'è grande ottimismo riguardo l'esito della trattativa, con il calciatore che sembra voler accettare l'offerta. Lo spagnolo è amatissimo a Firenze, ma sarebbe pronto a prendersi la responsabilità del trasferimento. Per questo motivo l'Inter è fiduciosa e conta di chiudere con la fumata bianca questa trattativa per Borja Valero.