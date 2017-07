Calciomercato | Inter - Lucas Lima, c'è la disponibilità del giocatore. Può arrivare in questa sessione: le ultime

L'Inter è sempre più convinta di prendere Lucas Lima, trequartista classe '90 del Santos. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre, ma c'è la sua disponibilità ad un trasferimento in nerazzurro, tanto che - se dovesse andare in porto l'operazione, trovando dunque gli accordi definitivi con il club brasiliano - si proverà ad anticipare il suo arrivo in questa sessione di mercato. Si tratta di un trequartista di qualità, del quale Ausilio e Sabatini parleranno con la proprietà in Cina, così come parleranno anche della situazione relativa a Vecino. Ormai per il centrocampista viola si è alle battute finali dell'operazione con la formalizzazione del pagamento della clausola ai viola.