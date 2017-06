Calciomercato | Inter, l'obiettivo è trattenere Perisic: rifiutata offerta dello United

Entrate ed uscite, ma uno dei 'colpi' per la prossima stagione l'Inter può farlo trattenendo un giocatore utile nello scacchiere di Luciano Spalletti e che gode della stima dello stesso futuro allenatore nerazzurro. Si tratta di Ivan Perisic: l'intenzione dell'Inter infatti è quella di tenere il croato, anche nonostante l'offerta di 40 milioni del Manchester United (per il club infatti il giocatore vale tra i 55 e i 60 milioni). Dunque, come trattenere a Milano Perisic? Facendo cassa con un poker di giocatori in uscita: Brozovic, che interessa allo Zenit di Roberto Mancini, Murillo (sul quale ci sono diverse squadre come il Villarreal, l'Everton, il Crystal Palace e lo Stoke), Banega che ha offerte dalla Cina e con la cessione di Ranocchia. Ecco dunque il piano dell'Inter per non privarsi di Perisic, 'sacrificando' questi quattro giocatori.