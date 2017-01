Continuare l'avventura in Serie A con la maglia dell'Inter o provare un'esperienza all'estero, magari in Premier League? Sono ore di riflessione per Andrea Ranocchia, ancora protagonista del mercato in uscita del club nerazzurro. Non mancano le richieste per il difensore classe '88, nelle ultime ore a insistere molto è lo Swansea, che dopo i sondaggi degli scorsi giorni continua il pressing. Il futuro di Ranocchia è ancora da scrivere: intanto lo Swansea spinge ancora.